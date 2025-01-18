Окупанти просуваються неподалік кількох населених пунктів - DeepState
Київ • УНН
Ворог активізувався в районі населених пунктів Тихе, Зелений Гай, Удачне, Котлине та Дачне.
Загарбники здійснили просування на кількох ділянках фронту. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Деталі
Ситуація на передовій залишається напруженою. Відтак зафіксовано активізацію ворога в районі населених пунктів Тихе, Зелений Гай, Удачне, Котлине та Дачне.
Нагадаємо
Згідно з інформацією від Генштабу, загалом у межах минулої доби окупанти завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.
Окупанти захопили Зелене та просуваються в інших населених пунктах - DeepState14.01.25, 02:27 • 31864 перегляди