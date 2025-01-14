Окупанти захопили Зелене та просуваються в інших населених пунктах - DeepState

На передовій загарбники окупували Зелене. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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Сили оборони України досягли успіху, відновивши контроль над позиціями у районі Шевченка.

Втім, противник продовжує наступальні дії і закріпився в районі Зеленого, розширюючи свою присутність у цьому секторі. Крім того, окупаційні війська просунулися у кількох інших населених пунктах, включаючи Торецьк, Піщане, Ясенове, Новий Комар, а також у районах біля Воздвиженки, Удачного, Успенівки, Новоєлизаветівки, Слов'янки, Нескучного та Андріївки.

Нагадаємо

Раніше була інформація, що ворожі війська здійснили просування неподалік різних населених пунктів, зокрема в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, а також поблизу Єлизаветівки, Звірового та Котлиного.

DeepState: загарбник просунувся на передовій: що відомо