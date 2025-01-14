Оккупанты захватили Зеленое и продвигаются в других населенных пунктах - DeepState

На передовой захватчики оккупировали Зеленое. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Силы обороны Украины достигли успеха, восстановив контроль над позициями в районе Шевченко.

Впрочем, противник продолжает наступательные действия и закрепился в районе Зеленого, расширяя свое присутствие в этом секторе. Кроме того, оккупационные войска продвинулись в нескольких других населенных пунктах, включая Торецк, Песчаное, Ясеново, Новый Комар, а также в районах возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки.

Напомним

Ранее была информация, что вражеские войска осуществили продвижение неподалеку от различных населенных пунктов, в частности в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также вблизи Елизаветовки, Звирово и Котлино.

DeepState: захватчик продвинулся на передовой: что известно