Оккупанты захватили Зеленое и продвигаются в других населенных пунктах - DeepState

ukenru
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 101608 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 101897 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 108226 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 212012 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 276020 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 220595 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
10 января, 10:22 • 279825 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
10 января, 09:45 • 149900 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
10 января, 09:37 • 128698 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
10 января, 09:34 • 116334 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 53844 просмотра
Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

13 января, 15:30 • 98964 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 80165 просмотра
Приезжай в пятницу: Зеленский согласился встретиться с Фицо, но в Киеве

Приезжай в пятницу: Зеленский согласился встретиться с Фицо, но в Киеве

13 января, 17:16 • 30087 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

18:55 • 58222 просмотра
публикации
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

18:55 • 58222 просмотра
Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

Просрочка на миллионы: 300 тонн продуктов превратились в мусор из-за бездействия АРМА

13 января, 16:05 • 80165 просмотра
Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

Монополия в медицине: почему в Украине только один врач занимается пациентами с буллезным эпидермолизом?

13 января, 15:30 • 98964 просмотра
Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

13 января, 14:45 • 101608 просмотра
Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

Гетманцев и Сокур: цинизм безнаказанности или расчет на молчание?

13 января, 13:30 • 106223 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 53844 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 100618 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 90779 просмотра
Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

Меган Маркл отложила премьеру своего нового шоу на Netflix из-за пожаров в Калифорнии

13 января, 13:13 • 100474 просмотра
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

10 января, 15:27 • 126617 просмотра
Актуальное
Оккупанты захватили Зеленое и продвигаются в других населенных пунктах - DeepState

Оккупанты захватили Зеленое и продвигаются в других населенных пунктах - DeepState

Киев  •  УНН

 • 1461 просмотра

Read in English

Вражеские войска закрепились в районе Зеленого и расширяют присутствие в этом секторе. ВСУ восстановили контроль над позициями у Шевченко, но враг продолжает наступление в нескольких направлениях.

На передовой захватчики оккупировали Зеленое. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Силы обороны Украины достигли успеха, восстановив контроль над позициями в районе Шевченко.

Впрочем, противник продолжает наступательные действия и закрепился в районе Зеленого, расширяя свое присутствие в этом секторе. Кроме того, оккупационные войска продвинулись в нескольких других населенных пунктах, включая Торецк, Песчаное, Ясеново, Новый Комар, а также в районах возле Воздвиженки, Удачного, Успеновки, Новоелизаветовки, Славянки, Нескучного и Андреевки.

Напомним

Ранее была информация, что вражеские войска осуществили продвижение неподалеку от различных населенных пунктов, в частности в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также вблизи Елизаветовки, Звирово и Котлино.

DeepState: захватчик продвинулся на передовой: что известно13.01.25, 06:36 • 24440 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы