DeepState: загарбрик продвинулся на передовой: что известно
Киев • УНН
Вражеские войска осуществили продвижение возле Часового Яра, Торецка, Янтарного и других населенных пунктов.
На передовой захватчики продвинулись возле нескольких населенных пунктов. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
По информации, вражеские войска осуществили продвижение неподалеку от различных населенных пунктов, в частности в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, а также вблизи Елизаветовки, Зеленого, Звирово и Котлино.
Напомним
Ранее было проинформировано, что террористические силы продвинулись в районах населенных пунктов таких как: Орехово-Васильевка, Ясеново, Лисовки, Соленого, Зеленое, Большой Новоселки, а также возле Воздвиженки и Надеждинки.
Оккупанты продвинулись в районах 9 населенных пунктов11.01.25, 23:45 • 23549 просмотров