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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
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Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Оккупанты продвинулись в районах 9 населенных пунктов

Оккупанты продвинулись в районах 9 населенных пунктов

Киев  •  УНН

 • 1102 просмотра

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Вражеские войска продвинулись в Торецке, Орехово-Васильевке, Ясеново, Лысовке, Соленом, Зеленом, Большой Новоселке, а также возле Воздвиженки и Надеждинки.

Оккупанты продвинулись в Донецкой области. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

В Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия. Поэтому террористы продвинулись в районах населенных пунктов такие как: Торецк, Орехово-Васильевка, Ясеново, Лисовки, Соленого, Зеленое, Большой Новоселки, а также у Воздвиженки и Надеждинки. 

Напомним

По информации от Генштаба, с начала суток произошло 157 боевых столкновений, противник нанес 11 авиационных и один ракетный удар, применил 20 КАБ и одну ракету, задействовал для ударов 751 дрон-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

российские войска оккупировали Курахово - DeepState11.01.25, 03:11 • 31210 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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