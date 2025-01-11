Оккупанты продвинулись в районах 9 населенных пунктов

Оккупанты продвинулись в Донецкой области. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

В Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия. Поэтому террористы продвинулись в районах населенных пунктов такие как: Торецк, Орехово-Васильевка, Ясеново, Лисовки, Соленого, Зеленое, Большой Новоселки, а также у Воздвиженки и Надеждинки.

Напомним

По информации от Генштаба, с начала суток произошло 157 боевых столкновений, противник нанес 11 авиационных и один ракетный удар, применил 20 КАБ и одну ракету, задействовал для ударов 751 дрон-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

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