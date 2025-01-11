Оккупанты продвинулись в районах 9 населенных пунктов
Киев • УНН
Вражеские войска продвинулись в Торецке, Орехово-Васильевке, Ясеново, Лысовке, Соленом, Зеленом, Большой Новоселке, а также возле Воздвиженки и Надеждинки.
Оккупанты продвинулись в Донецкой области. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
В Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия. Поэтому террористы продвинулись в районах населенных пунктов такие как: Торецк, Орехово-Васильевка, Ясеново, Лисовки, Соленого, Зеленое, Большой Новоселки, а также у Воздвиженки и Надеждинки.
Напомним
По информации от Генштаба, с начала суток произошло 157 боевых столкновений, противник нанес 11 авиационных и один ракетный удар, применил 20 КАБ и одну ракету, задействовал для ударов 751 дрон-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
российские войска оккупировали Курахово - DeepState11.01.25, 03:11 • 31210 просмотров