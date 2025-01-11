Окупанти просунулися в районах 9 населених пунктів

Окупанти просунулися у Донецькій області. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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На Донеччині тривають інтенсивні бойові дії. Відтак терористи просунулися в районах населених пунктів такі як: Торецьк, Оріхово-Василівка, Ясенове, Лисівки, Солоного, Зелене, Великої Новосілки, а також біля Воздвиженки та Надеждинки.

Нагадаємо

За інформацією від Генштабу, з початку доби відбулося 157 бойових зіткнень, противник завдав 11 авіаційних та один ракетний удар, застосував 20 КАБ та одну ракету, задіяв для ударів 751 дрон-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій українських військ.

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