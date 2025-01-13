DeepState: загарбник просунувся на передовій: що відомо

На передовій загарбники просунулися біля кількох населених пунктів. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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За інформацією, ворожі війська здійснили просування неподалік різних населених пунктів, зокрема в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, а також поблизу Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що терористичні сили просунулися в районах населених пунктів таких як: Оріхово-Василівка, Ясенове, Лисівки, Солоного, Зелене, Великої Новосілки, а також біля Воздвиженки та Надеждинки.

Окупанти просунулися в районах 9 населених пунктів