DeepState: загарбник просунувся на передовій: що відомо
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили просування біля Часового Яру, Торецька, Янтарного та інших населених пунктів.
На передовій загарбники просунулися біля кількох населених пунктів. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією, ворожі війська здійснили просування неподалік різних населених пунктів, зокрема в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, а також поблизу Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що терористичні сили просунулися в районах населених пунктів таких як: Оріхово-Василівка, Ясенове, Лисівки, Солоного, Зелене, Великої Новосілки, а також біля Воздвиженки та Надеждинки.
Окупанти просунулися в районах 9 населених пунктів11.01.25, 23:45 • 25948 переглядiв