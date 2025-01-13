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DeepState: загарбник просунувся на передовій: що відомо

Київ • УНН

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Ворожі війська здійснили просування біля Часового Яру, Торецька, Янтарного та інших населених пунктів.

На передовій загарбники просунулися біля кількох населених пунктів. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

За інформацією, ворожі війська здійснили просування неподалік різних населених пунктів, зокрема в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, а також поблизу Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного.

Нагадаємо

Раніше було поінформовано, що терористичні сили просунулися в районах населених пунктів таких як: Оріхово-Василівка, Ясенове, Лисівки, Солоного, Зелене, Великої Новосілки, а також біля Воздвиженки та Надеждинки.

Окупанти просунулися в районах 9 населених пунктів11.01.25, 23:45 • 25948 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
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