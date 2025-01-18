Оккупанты продвигаются неподалеку от нескольких населенных пунктов - DeepState
Киев • УНН
Враг активизировался в районе населенных пунктов Тихое, Зеленый Гай, Удачное, Котлино и Дачное.
Захватчики осуществили продвижение на нескольких участках фронта. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Ситуация на передовой остается напряженной. Поэтому зафиксирована активизация врага в районе населенных пунктов Тихое, Зеленый Гай, Удачное, Котлино и Дачное.
Напомним
Согласно информации от Генштаба, всего в пределах минувших суток оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием двух ракет. Кроме этого, привлекли для поражения 694 дроны-камикадзе и осуществили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Оккупанты захватили Зеленое и продвигаются в других населенных пунктах - DeepState14.01.25, 02:27 • 31111 просмотров