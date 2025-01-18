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Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
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Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 115946 просмотра

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Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 105466 просмотра

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17 января, 13:14 • 105655 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты продвигаются неподалеку от нескольких населенных пунктов - DeepState

Оккупанты продвигаются неподалеку от нескольких населенных пунктов - DeepState

Киев  •  УНН

 • 1255 просмотра

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Враг активизировался в районе населенных пунктов Тихое, Зеленый Гай, Удачное, Котлино и Дачное.

Захватчики осуществили продвижение на нескольких участках фронта. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Ситуация на передовой остается напряженной. Поэтому зафиксирована активизация врага в районе населенных пунктов Тихое, Зеленый Гай, Удачное, Котлино и Дачное. 

Напомним

Согласно информации от Генштаба, всего  в пределах минувших суток оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный удар с использованием двух ракет. Кроме этого, привлекли для поражения 694 дроны-камикадзе и осуществили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.   

Оккупанты захватили Зеленое и продвигаются в других населенных пунктах - DeepState14.01.25, 02:27 • 31111 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина

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