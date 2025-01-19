Оккупанты продвигаются на новых участках фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState
Киев • УНН
Террористы достигли продвижения на нескольких участках фронта. Зафиксировано увеличение активности врага в районе Котлиного, Удачного, Новоандреевки, Сухих Ялов, Временки и Большой Новоселки.
Оккупанты достигли продвижения на нескольких участках фронта. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Следовательно, в районе населенных пунктов Котлино, Удачное, Новоандреевка, Сухие Ялы, Времовка и Великая Новоселка зафиксировано увеличение активности вражеских сил.
Напомним
Ранее было проинформировано, что противник активизировался в районе населенных пунктов Тихое, Зеленый Гай, Удачное, Котлино и Дачное.
Оккупанты продвигаются неподалеку от нескольких населенных пунктов - DeepState18.01.25, 03:44 • 29416 просмотров