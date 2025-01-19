Оккупанты продвигаются на новых участках фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState

ukenru
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 122992 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие
18 января, 07:00 • 145508 просмотра

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 156201 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 136735 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 166338 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 125886 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 114446 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 115066 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 107280 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 177889 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Впервые в современности признан вымершим европейский вид птиц

Впервые в современности признан вымершим европейский вид птиц

18 января, 14:40 • 67427 просмотра
Смерть экс-супруга певицы Седоковой: новые детали о договорных матчах

Смерть экс-супруга певицы Седоковой: новые детали о договорных матчах

18 января, 15:24 • 39062 просмотра
В Тель-Авиве кровавая атака, есть погибший и раненые: подробности с места происшествия

В Тель-Авиве кровавая атака, есть погибший и раненые: подробности с места происшествия

18 января, 16:09 • 30456 просмотра
Враг нанес удары по Харьковщине: что известно о последствиях

Враг нанес удары по Харьковщине: что известно о последствиях

18 января, 16:42 • 35492 просмотра
Оккупанты в Мариуполе нашли новый способ присвоения квартир

Оккупанты в Мариуполе нашли новый способ присвоения квартир

18 января, 17:57 • 28924 просмотра
публикации
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 122992 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 145508 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 125975 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 166338 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 177889 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

19:33 • 25614 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 94425 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 100269 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 156201 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 115777 просмотра
Актуальное
Оккупанты продвигаются на новых участках фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState

Оккупанты продвигаются на новых участках фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState

Киев  •  УНН

 • 1999 просмотра

Read in English

Террористы достигли продвижения на нескольких участках фронта. Зафиксировано увеличение активности врага в районе Котлиного, Удачного, Новоандреевки, Сухих Ялов, Временки и Большой Новоселки.

Оккупанты достигли продвижения на нескольких участках фронта. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Следовательно, в районе населенных пунктов Котлино, Удачное, Новоандреевка, Сухие Ялы, Времовка и Великая Новоселка зафиксировано увеличение активности вражеских сил. 

Напомним

Ранее было проинформировано, что противник активизировался в районе населенных пунктов Тихое, Зеленый Гай, Удачное, Котлино и Дачное.

Оккупанты продвигаются неподалеку от нескольких населенных пунктов - DeepState18.01.25, 03:44 • 29416 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
deepstatemapliveDeepStateMap.Live
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы