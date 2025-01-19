Оккупанты продвигаются на новых участках фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState

Оккупанты достигли продвижения на нескольких участках фронта. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Следовательно, в районе населенных пунктов Котлино, Удачное, Новоандреевка, Сухие Ялы, Времовка и Великая Новоселка зафиксировано увеличение активности вражеских сил.

Напомним

Ранее было проинформировано, что противник активизировался в районе населенных пунктов Тихое, Зеленый Гай, Удачное, Котлино и Дачное.

Оккупанты продвигаются неподалеку от нескольких населенных пунктов - DeepState