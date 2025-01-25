Враг активизировался на востоке: что происходит возле Торецка и других городов - DeepState
Киев • УНН
Вражеские войска продвинулись в районе Торецка, Надиевки, Дачного и Сухих Ялов.
Враг активизировался на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
На востоке Украины наблюдается активизация боевых действий: противник осуществил продвижение в районе Торецка, Надиевки, Дачного и Сухих Ялов.
Напомним
Захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 28 авиационных ударов, применив одну ракету и 37 КАБ. Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 423 дрона-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.
Оккупанты продвигаются на новых участках фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState19.01.25, 02:39 • 60783 просмотра