Враг активизировался на востоке: что происходит возле Торецка и других городов - DeepState

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Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные
24 января, 19:06 • 63316 просмотра

Пять культовых фильмов о шпионаже: что посмотреть в выходные

Эксклюзив
Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему
24 января, 17:43 • 79102 просмотра

Экс-чиновник МОУ Лиев не мог отказаться от приемки пулеметов: юрист объяснил почему

Эксклюзив
Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК
24 января, 15:33 • 102407 просмотра

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Эксклюзив
Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?
24 января, 13:41 • 117995 просмотра

Кризис среднего возраста: как понять, что с вами происходит, и как это пережить?

Эксклюзив
НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
24 января, 11:33 • 108304 просмотра

НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование
24 января, 10:34 • 110074 просмотра

79,4% украинцев назвали коррупцию одной из самых серьезных проблем страны - исследование

Эксклюзив
Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"
24 января, 09:58 • 109102 просмотра

Преждевременно рожденные дети нуждаются в современных протоколах лечения - "Ранние пташки"

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине
23 января, 17:33 • 142798 просмотра

Трамп хочет встретиться с путиным в ближайшее время для окончания войны в Украине

Эксклюзив
Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
23 января, 16:01 • 145990 просмотра

Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
23 января, 14:59 • 143518 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг активизировался на востоке: что происходит возле Торецка и других городов - DeepState

Враг активизировался на востоке: что происходит возле Торецка и других городов - DeepState

Киев  •  УНН

 • 2325 просмотра

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Вражеские войска продвинулись в районе Торецка, Надиевки, Дачного и Сухих Ялов.

Враг активизировался на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

На востоке Украины наблюдается активизация боевых действий: противник осуществил продвижение в районе Торецка, Надиевки, Дачного и Сухих Ялов. 

Напомним

Захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 28 авиационных ударов, применив одну ракету и 37 КАБ. Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 423 дрона-камикадзе и осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оккупанты продвигаются на новых участках фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState19.01.25, 02:39 • 60783 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
toretskТорецк
ukrainaУкраина

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