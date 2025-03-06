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Противник достиг прогресса возле Куриловки: что происходит на фронте - DeepState

Киев • УНН

 • 22990 просмотра

Вражеские войска смогли продвинуться в районе Куриловки.

Противник достиг прогресса возле Куриловки: что происходит на фронте - DeepState

На передовой вражеские войска смогли достичь определенного прогресса возле Куриловки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Враг продвинулся возле Куриловки. Уточнены освобожденные территории в Харьковской области

- говорится в сообщении.

Напомним

Наиболее горячая ситуация на фронте была на Курском и Торецком направлениях. Противник нанес один ракетный и 45 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 59 КАБ, привлек для поражения 939 дронов-камикадзе, осуществил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState03.03.25, 02:28 • 131890 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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