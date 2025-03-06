Противник достиг прогресса возле Куриловки: что происходит на фронте - DeepState
Киев • УНН
Вражеские войска смогли продвинуться в районе Куриловки.
На передовой вражеские войска смогли достичь определенного прогресса возле Куриловки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся возле Куриловки. Уточнены освобожденные территории в Харьковской области
Напомним
Наиболее горячая ситуация на фронте была на Курском и Торецком направлениях. Противник нанес один ракетный и 45 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 59 КАБ, привлек для поражения 939 дронов-камикадзе, осуществил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
враг продвинулся на Харьковщине, Донетчине и в Курской области россии – DeepState03.03.25, 02:28 • 131890 просмотров