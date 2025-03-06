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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 35290 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Ворог досяг прогресу біля Курилівки: що відбувається на фронті - DeepState

Київ • УНН

 • 23031 перегляди

Ворожі війська змогли просунутися в районі Курилівки.

Ворог досяг прогресу біля Курилівки: що відбувається на фронті - DeepState

На передовій ворожі війська змогли досягти певного прогресу біля Курилівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Ворог просунувся біля Курилівки. Уточнено визволені території на Харківщині

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Найгарячішою ситуація на фронті було на Курському та Торецькому напрямках. Противник завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети і скинувши 59 КАБ, залучив для ураження 939 дронів-камікадзе, здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

ворог просунувся на Харківщині, Донеччині та в Курській області росії – DeepState03.03.25, 02:28 • 131890 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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