Ворог досяг прогресу біля Курилівки: що відбувається на фронті - DeepState
Київ • УНН
Ворожі війська змогли просунутися в районі Курилівки.
На передовій ворожі війська змогли досягти певного прогресу біля Курилівки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Ворог просунувся біля Курилівки. Уточнено визволені території на Харківщині
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Найгарячішою ситуація на фронті було на Курському та Торецькому напрямках. Противник завдав одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети і скинувши 59 КАБ, залучив для ураження 939 дронів-камікадзе, здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
ворог просунувся на Харківщині, Донеччині та в Курській області росії – DeepState03.03.25, 02:28 • 131890 переглядiв