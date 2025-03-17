Бои за Торецк: линия фронта меняется, контрнаступления ВСУ не было - DeepState

Линия боевого столкновения в Торецке Донецкой области является динамичной и хаотичной, ВСУ в последнее время не проводили контрнаступление в населенном пункте. Об этом информирует УНН со ссылкой на информационный OSINT-проект DeepState в Telegram.

Детали

В воскресенье, 16 марта в 23:35 аналитики DeepState обновили карту боевых действий.

Согласно оперативной информации OSINT-проекта, в Торецке не происходило никакого контрнаступления.

Линия боевого столкновения в городе не является статической, соответственно в какой-то части больше контроля противника, а в какой-то - Сил обороны. В то же время много позиций без ротации с обеих сторон. И последние изменения связаны с тем, кто чьи позиции уничтожил. ЛБС остается крайне динамичной и хаотичной