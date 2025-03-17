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Бои за Торецк: линия фронта меняется, контрнаступления ВСУ не было - DeepState

Киев • УНН

 • 147941 просмотра

Линия столкновения в Торецке динамична, ВСУ не проводили контрнаступление. Враг продвинулся возле Бурлацкого и уничтожил шахту "Центральная", усложняя оборону.

Бои за Торецк: линия фронта меняется, контрнаступления ВСУ не было - DeepState

Линия боевого столкновения в Торецке Донецкой области является динамичной и хаотичной, ВСУ в последнее время не проводили контрнаступление в населенном пункте. Об этом информирует УНН со ссылкой на информационный OSINT-проект DeepState в Telegram.

Детали

В воскресенье, 16 марта в 23:35 аналитики DeepState обновили карту боевых действий.

враг продвинулся возле Бурлацкого Донецкой области. Уточнена линия столкновения в Торецке

- говорится в сообщении.

Согласно оперативной информации OSINT-проекта, в Торецке не происходило никакого контрнаступления.

Линия боевого столкновения в городе не является статической, соответственно в какой-то части больше контроля противника, а в какой-то - Сил обороны. В то же время много позиций без ротации с обеих сторон. И последние изменения связаны с тем, кто чьи позиции уничтожил. ЛБС остается крайне динамичной и хаотичной

- пишет DeepState.

По данным источника, враг превратил шахту "Центральная" в руины.

"В дальнейшем там держаться уже нашим тяжело. У ка***ов людей больше, поэтому у них больше возможностей. К тому же враг провел ротацию", - добавили аналитики.

Напомним

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны в Курской области россии. По его словам, информация "о тысячах украинских военнослужащих, попавших в окружение", является неправдивой.

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