Бои за Торецк: линия фронта меняется, контрнаступления ВСУ не было - DeepState
Киев • УНН
Линия столкновения в Торецке динамична, ВСУ не проводили контрнаступление. Враг продвинулся возле Бурлацкого и уничтожил шахту "Центральная", усложняя оборону.
Линия боевого столкновения в Торецке Донецкой области является динамичной и хаотичной, ВСУ в последнее время не проводили контрнаступление в населенном пункте. Об этом информирует УНН со ссылкой на информационный OSINT-проект DeepState в Telegram.
Детали
В воскресенье, 16 марта в 23:35 аналитики DeepState обновили карту боевых действий.
враг продвинулся возле Бурлацкого Донецкой области. Уточнена линия столкновения в Торецке
Согласно оперативной информации OSINT-проекта, в Торецке не происходило никакого контрнаступления.
Линия боевого столкновения в городе не является статической, соответственно в какой-то части больше контроля противника, а в какой-то - Сил обороны. В то же время много позиций без ротации с обеих сторон. И последние изменения связаны с тем, кто чьи позиции уничтожил. ЛБС остается крайне динамичной и хаотичной
По данным источника, враг превратил шахту "Центральная" в руины.
"В дальнейшем там держаться уже нашим тяжело. У ка***ов людей больше, поэтому у них больше возможностей. К тому же враг провел ротацию", - добавили аналитики.
Напомним
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