Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Лінія бойового зіткнення у Торецьку Донецької області є динамічною та хаотичною, ЗСУ останнім часом не проводили контрнаступ у населеному пункті. Про це інформує УНН із посиланням на інформаційний OSINT-проєкт DeepState у Telegram.

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У неділю, 16 березня о 23:35 аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

ворог просунувся біля Бурлацького Донецької області. Уточнено лінію зіткнення у Торецьку - йдеться у дописі.

Згідно з оперативною інформацією OSINT-проєкту, в Торецьку не відбувалося ніякого контрнаступу.

Лінія бойового зіткнення у місті не є статичною, відповідно в якійсь частині більше контролю противника, а в якійсь - Сил оборони. Водночас багато позицій без ротації з обох сторін. І останні зміни пов'язані з тим, хто чиї позиції знищив. ЛБЗ залишається вкрай динамічною та хаотичною - пише DeepState.

За даними джерела, ворог перетворив шахту "Центральна" в руїни.

"Надалі там триматися вже нашим тяжко. У ка***ів людей більше, тому в них більше можливостей. До того ж ворог провів ротацію", - додали аналітики.

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