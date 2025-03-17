Умєров заперечив оточення українських підрозділів у Курській області

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Сили оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони в Курській області росії. За його словами, інформація "про тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення", є неправдивою. Про це інформує УНН із посиланням на ефір телеканалу Fox News.

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Ведучий запитав голову Міністерства оборони України про ситуацію в Курській області та чи може цей регіон стати темою переговорів між Україною та росією.

Наші сили оборони, ми продовжуємо вести оборонні дії та тримаємо під контролем значну кількість кілометрів території противника. З метою збереження певної готовності сил і військ ми провели планову передислокацію на більш вигідні рубежі оборони, але на даному етапі жоден підрозділ сил оборони не оточений і заяви про тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення, не відповідають дійсності