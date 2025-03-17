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Умєров заперечив оточення українських підрозділів у Курській області

Київ • УНН

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Міністр оборони Умєров заявив, що українські військові відійшли на вигідніші позиції, і жоден підрозділ не перебуває в оточенні. Він назвав заяви про це російською пропагандою.

Умєров заперечив оточення українських підрозділів у Курській області

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Сили оборони провели передислокацію на більш вигідні рубежі оборони в Курській області росії. За його словами, інформація "про тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення", є неправдивою. Про це інформує УНН із посиланням на ефір телеканалу Fox News.

Деталі

Ведучий запитав голову Міністерства оборони України про ситуацію в Курській області та чи може цей регіон стати темою переговорів між Україною та росією.

Наші сили оборони, ми продовжуємо вести оборонні дії та тримаємо під контролем значну кількість кілометрів території противника. З метою збереження певної готовності сил і військ ми провели планову передислокацію на більш вигідні рубежі оборони, але на даному етапі жоден підрозділ сил оборони не оточений і заяви про тисячі українських військовослужбовців, які потрапили в оточення, не відповідають дійсності

- відповів Умєров.

За словами міністра, минулої осені під час саміту БРІКС розповсюджувалася інформація про нібито потрапляння деяких українських військовослужбовців в оточення, "але інформація не підтвердилася".

"Тому це продовження пропаганди. Але ми продовжуватимемо активну оборонну операцію з наступальними діями по флангах оперативного угруповання противника, щоб не допустити його вторгнення на нашу територію", - заявив Міністр оборони України.

Нагадаємо

Володимир Зеленський заявив, що Курська операція допомогла стабілізувати ситуацію на Харківському та Покровському напрямках.

Головком Сирський повідомив про стабілізацію ситуації на Покровському напрямку, продовження операції на Курщині, та плани рф щодо Сумської області. "Довгий Нептун" успішно пройшов випробування.

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф16.03.25, 19:53 • 34210 переглядiв

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