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Умеров опроверг окружение украинских подразделений в Курской области

Киев • УНН

 • 19083 просмотра

Министр обороны Умеров заявил, что украинские военные отошли на более выгодные позиции, и ни одно подразделение не находится в окружении. Он назвал заявления об этом российской пропагандой.

Умеров опроверг окружение украинских подразделений в Курской области

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Силы обороны провели передислокацию на более выгодные рубежи обороны в Курской области России. По его словам, информация "о тысячах украинских военнослужащих, попавших в окружение", неправдива. Об этом информирует УНН со ссылкой на эфир телеканала Fox News.

Детали

Ведущий спросил главу Министерства обороны Украины о ситуации в Курской области и может ли этот регион стать темой переговоров между Украиной и россией.

Наши силы обороны, мы продолжаем вести оборонительные действия и держим под контролем значительное количество километров территории противника. С целью сохранения определенной готовности сил и войск мы провели плановую передислокацию на более выгодные рубежи обороны, но на данном этапе ни одно подразделение сил обороны не окружено и заявления о тысячах украинских военнослужащих, попавших в окружение, не соответствуют действительности

- ответил Умеров.

По словам министра, прошлой осенью во время саммита БРИКС распространялась информация о якобы попадании некоторых украинских военнослужащих в окружение, "но информация не подтвердилась".

"Поэтому это продолжение пропаганды. Но мы будем продолжать активную оборонную операцию с наступательными действиями по флангам оперативной группировки противника, чтобы не допустить его вторжения на нашу территорию", - заявил Министр обороны Украины.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что Курская операция помогла стабилизировать ситуацию на Харьковском и Покровском направлениях.

Главком Сырский сообщил о стабилизации ситуации на Покровском направлении, продолжении операции на Курщине, и планах рф относительно Сумской области. "Длинный Нептун" успешно прошел испытания.

Переговоры о мире в Украине: Курская область, ЗАЭС и оккупированные территории - эти вопросы рассматриваются, заявил Виткофф16.03.25, 19:53 • 34210 просмотров

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