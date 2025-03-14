Зеленський про Курську операцію: "Вона своє завдання виконала"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція своє завдання виконала, адже завдяки їй спав тиск рф на Харківському напрямку, а потім і на Покровському, передає УНН.

Ситуація зараз дуже складна. Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала. Першим спав тиск на Харківському напрямку, потім вони почали забирати свої війська зі східного напрямку. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і їм буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ - сказав Зеленський.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним.

У своєму дописі Трамп зазначив, що "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому і вразливому положенні".

"Я наполегливо просив президента путіна пощадити їхні життя. це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої Світової війни", - резюмував Трамп.

У той же час Генштаб ЗСУ спростував фейки рф про нібито оточення українських підрозділів у курській області. За даними командування, це маніпуляція задля політичного тиску на Україну та партнерів.

російський диктатор володимир путін повідомив, що ознайомився із закликом президента США Дональда Трампа "пощадити українських військових" в Курській області.