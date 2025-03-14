Зеленський про Курську операцію: "Вона своє завдання виконала"
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що Курська операція допомогла стабілізувати ситуацію на Харківському та Покровському напрямках.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція своє завдання виконала, адже завдяки їй спав тиск рф на Харківському напрямку, а потім і на Покровському, передає УНН.
Ситуація зараз дуже складна. Я можу лише подякувати нашим воїнам за цю операцію. Вона своє завдання виконала. Першим спав тиск на Харківському напрямку, потім вони почали забирати свої війська зі східного напрямку. Я думаю, що на Покровському напрямку зараз ситуація стабільна, і їм буде дуже непросто знову знайти можливість окупувати Покровськ
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним.
У своєму дописі Трамп зазначив, що "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому і вразливому положенні".
"Я наполегливо просив президента путіна пощадити їхні життя. це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої Світової війни", - резюмував Трамп.
У той же час Генштаб ЗСУ спростував фейки рф про нібито оточення українських підрозділів у курській області. За даними командування, це маніпуляція задля політичного тиску на Україну та партнерів.
російський диктатор володимир путін повідомив, що ознайомився із закликом президента США Дональда Трампа "пощадити українських військових" в Курській області.