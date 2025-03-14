Генштаб: повідомлення про нібито "оточення" українських підрозділів на курщині не відповідають дійсності

рф знову поширює недостовірні повідомлення про нібито "оточення" українських підрозділів у курській області. Однак, за даними українського командування, ця інформація є спробою маніпуляції, спрямованою на політичний тиск на Україну та її партнерів. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

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"Повідомлення про нібито "оточення" противником українських підрозділів в Курській області не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, ситуація на Курському напрямку суттєвих змін не зазнала. Бойові дії продовжуються.

"Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї",-йдеться у повідомленні.

Крім того, Генштаб нагадав, що від початку поточної доби на курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень, і загроза оточення українських підрозділів відсутня.

Нагадаємо

Видання Le Monde повідомляло, що Збройні сили України залишають курську область росії під тиском Сполучених Штатів Америки . Зокрема, є припущення, що це було передумовою для переговорів про припинення вогню з росією за посередництва США.