Збройні сили України залишають курську область росії під тиском Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться у матеріалі Le Monde, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що, за даними спостерігачів, українські війська практично без бою здають контроль над прикордонним регіоном, який вони захопили сім місяців тому. При цьому москва заявляє про перемогу та розглядає можливість створення буферної зони з українського боку.

Автори припускають, що відступ України з курської області був передумовою для переговорів про припинення вогню з росією за посередництва США.

Протягом кількох днів ЗСУ поступово виходили з територій курської області, які взяли під контроль сім місяців тому. ... Протягом трьох років війни українські війська майже завжди чинили запеклий опір з оборонних позицій, чого явно не було в Курській області минулого тижня