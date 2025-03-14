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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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ЗСУ залишають курську область під тиском США – Le Monde

Київ • УНН

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Українські війська практично без бою залишають прикордонний регіон, який було захоплено сім місяців тому, через тиск США. Відступ може бути передумовою для переговорів про перемир'я з росією.

ЗСУ залишають курську область під тиском США – Le Monde

Збройні сили України залишають курську область росії під тиском Сполучених Штатів Америки. Про це йдеться у матеріалі Le Monde, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що, за даними спостерігачів, українські війська практично без бою здають контроль над прикордонним регіоном, який вони захопили сім місяців тому. При цьому москва заявляє про перемогу та розглядає можливість створення буферної зони з українського боку.

Автори припускають, що відступ України з курської області був передумовою для переговорів про припинення вогню з росією за посередництва США.

Протягом кількох днів ЗСУ поступово виходили з територій курської області, які взяли під контроль сім місяців тому. ... Протягом трьох років війни українські війська майже завжди чинили запеклий опір з оборонних позицій, чого явно не було в Курській області минулого тижня

- йдеться у статті.

Видання цитує незалежного російського військового аналітика Руслана Левієва, який зазначає, що "всі населені пункти, які поступово переходили під контроль російських військ, були взяті практично без бою, те саме стосувалося і суджі".

У свою чергу український військовий експерт Михайло Жирохов, зауважує, що Генштаб ЗСУ вже вирішив "викинути рушник".

"Я думаю, що через день-два всі наші війська будуть виведені з курської області", - вважає аналітик.

Нагадаємо

Напередодні Інститут вивчення війни повідомив, що російські війська захопили місто суджа у курській області рф.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що інформація про захоплення росіянами Суджі, станом на вечір 12 березня, не відповідає дійсності.

Оборона на Курщині буде тривати стільки, скільки це буде доцільно та необхідно - Сирський12.03.25, 21:28 • 16743 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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