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ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

Киев • УНН

 • 138738 просмотра

Украинские войска практически без боя покидают приграничный регион, который был захвачен семь месяцев назад, из-за давления США. Отступление может быть предпосылкой для переговоров о перемирии с россией.

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

Вооруженные силы Украины покидают курскую область россии под давлением Соединенных Штатов Америки. Об этом говорится в материале Le Monde, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что, по данным наблюдателей, украинские войска практически без боя сдают контроль над приграничным регионом, который они захватили семь месяцев назад. При этом москва заявляет о победе и рассматривает возможность создания буферной зоны с украинской стороны.

Авторы предполагают, что отступление Украины из курской области было предпосылкой для переговоров о прекращении огня с россией при посредничестве США.

В течение нескольких дней ВСУ постепенно выходили с территорий курской области, которые взяли под контроль семь месяцев назад. ... В течение трех лет войны украинские войска почти всегда оказывали ожесточенное сопротивление с оборонных позиций, чего явно не было в Курской области на прошлой неделе

- говорится в статье.

Издание цитирует независимого российского военного аналитика Руслана Левиева, который отмечает, что "все населенные пункты, которые постепенно переходили под контроль российских войск, были взяты практически без боя, то же самое касалось и суджи".

В свою очередь украинский военный эксперт Михаил Жирохов, замечает, что Генштаб ВСУ уже решил "выбросить полотенце".

"Я думаю, что через день-два все наши войска будут выведены из курской области", - считает аналитик.

Напомним

Накануне Институт изучения войны сообщил, что российские войска захватили город суджа в курской области рф.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что информация о захвате россиянами Суджи, по состоянию на вечер 12 марта, не соответствует действительности.

Оборона на Курщине будет продолжаться столько, сколько это будет целесообразно и необходимо - Сырский12.03.25, 21:28 • 16730 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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