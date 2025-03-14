рф снова распространяет недостоверные сообщения о якобы "окружении" украинских подразделений в курской области. Однако, по данным украинского командования, эта информация является попыткой манипуляции, направленной на политическое давление на Украину и ее партнеров. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Детали

"Сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров", - говорится в сообщении.

Как сообщают в Генеральном штабе ВСУ, ситуация на Курском направлении существенных изменений не претерпела. Боевые действия продолжаются.

"Подразделения Сил обороны Украины осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны и выполняют определенные им задачи на территории Курской области. Наши воины отражают наступательные действия противника и наносят ему эффективное огневое поражение из всех видов оружия",- говорится в сообщении.

Кроме того, Генштаб напомнил, что с начала текущих суток на курском направлении происходило 13 боевых столкновений, и угроза окружения украинских подразделений отсутствует.

Напомним

Издание Le Monde сообщало, что Вооруженные силы Украины покидают курскую область россии под давлением Соединенных Штатов Америки . В частности, есть предположение, что это было предпосылкой для переговоров о прекращении огня с россией при посредничестве США.