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Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Киев • УНН

 • 43851 просмотра

Владимир Зеленский заявил, что Курская операция помогла стабилизировать ситуацию на Харьковском и Покровском направлениях.

Зеленский о Курской операции: "Она свою задачу выполнила"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Курская операция свою задачу выполнила, ведь благодаря ей спало давление рф на Харьковском направлении, а затем и на Покровском, передает УНН.

Ситуация сейчас очень сложная. Я могу лишь поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила. Первым спало давление на Харьковском направлении, потом они начали забирать свои войска с восточного направления. Я думаю, что на Покровском направлении сейчас ситуация стабильная, и им будет очень непросто снова найти возможность оккупировать Покровск

- сказал Зеленский.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным.

В своем докладе Трамп отметил, что "тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом положении".

"Я настойчиво просил президента путина пощадить их жизни. это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй Мировой войны", - резюмировал Трамп.

В то же время Генштаб ВСУ опроверг фейки рф о якобы окружении украинских подразделений в курской области. По данным командования, это манипуляция для политического давления на Украину и партнеров.

российский диктатор владимир путин сообщил, что ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа "пощадить украинских военных" в Курской области.

Павел Башинский

Павел Башинский

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