путін відреагував на заклик Трампа "пощадити" українських військових в Курській області
Київ • УНН
путін заявив, що ознайомився із закликом Трампа "пощадити" українських військових в Курській області. Генштаб ЗСУ спростував фейки про оточення українських підрозділів.
російський диктатор володимир путін повідомив, що ознайомився із закликом президента США Дональда Трампа "пощадити українських військових" в Курській області, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
... ознайомився із закликом Трампа пощадити українські війська у Курській області
За словами російського диктатора, "у разі складання зброї українським військам у Курській області буде гарантовано життя".
путін також додав, що "Київ для реалізації призову Трампа має надати наказ своїм військовим у Курській області здатися в полон".
Крім того, російський диктатор між іншим додав, що "Трамп та його адміністрація роблять все для відновлення відносин росії та США".
Раніше
Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним.
У своєму дописі Трамп зазначив, що "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому і вразливому положенні".
"Я наполегливо просив президента путіна пощадити їхні життя. це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої Світової війни", - резюмував Трамп.
У той же час Генштаб ЗСУ спростував фейки рф про нібито оточення українських підрозділів у курській області. За даними командування, це маніпуляція задля політичного тиску на Україну та партнерів.