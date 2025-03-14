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путін відреагував на заклик Трампа "пощадити" українських військових в Курській області

Київ • УНН

 • 18124 перегляди

путін заявив, що ознайомився із закликом Трампа "пощадити" українських військових в Курській області. Генштаб ЗСУ спростував фейки про оточення українських підрозділів.

путін відреагував на заклик Трампа "пощадити" українських військових в Курській області

російський диктатор володимир путін повідомив, що ознайомився із закликом президента США Дональда Трампа "пощадити українських військових" в Курській області, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

... ознайомився із закликом Трампа пощадити українські війська у Курській області 

- цитують росЗМІ путіна.

За словами російського диктатора, "у разі складання зброї українським військам у Курській області буде гарантовано життя".

путін також додав, що "Київ для реалізації призову Трампа має надати наказ своїм військовим у Курській області здатися в полон".

Крім того, російський диктатор між іншим додав, що "Трамп та його адміністрація роблять все для відновлення відносин росії та США".

Раніше

Президент США Дональд Трамп заявив про продуктивні переговори з російським диктатором володимиром путіним.

У своєму дописі Трамп зазначив, що "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими, і в дуже поганому і вразливому положенні".

"Я наполегливо просив президента путіна пощадити їхні життя. це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої Світової війни", - резюмував Трамп.

У той же час Генштаб ЗСУ спростував фейки рф про нібито оточення українських підрозділів у курській області. За даними командування, це маніпуляція задля політичного тиску на Україну та партнерів.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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