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путин отреагировал на призыв Трампа "пощадить" украинских военных в Курской области

Киев • УНН

 • 18123 просмотра

путин заявил, что ознакомился с призывом Трампа "пощадить" украинских военных в Курской области. Генштаб ВСУ опроверг фейки об окружении украинских подразделений.

путин отреагировал на призыв Трампа "пощадить" украинских военных в Курской области

российский диктатор владимир путин сообщил, что ознакомился с призывом президента США Дональда Трампа "пощадить украинских военных" в Курской области, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

... ознакомился с призывом Трампа пощадить украинские войска в Курской области 

- цитируют росСМИ путина.

По словам российского диктатора, "в случае сложения оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь".

путин также добавил, что "Киев для реализации призыва Трампа должен отдать приказ своим военным в Курской области сдаться в плен".

Кроме того, российский диктатор между прочим добавил, что "Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений россии и США".

Ранее

Президент США Дональд Трамп заявил о продуктивных переговорах с российским диктатором владимиром путиным.

В своем посте Трамп отметил, что "тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными, и в очень плохом и уязвимом положении".

"Я настойчиво просил президента путина пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй Мировой войны", - резюмировал Трамп.

В то же время Генштаб ВСУ опроверг фейки рф о якобы окружении украинских подразделений в курской области. По данным командования, это манипуляция для политического давления на Украину и партнеров.

Антонина Туманова

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