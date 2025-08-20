российские войска продвинулись в Луганской области - DeepState
Киев • УНН
российские войска продвинулись в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенного пункта Ольговское в Луганской области. Это подтверждают обновленные данные DeepState.
На фронте зафиксированы изменения линии боевого соприкосновения. российские войска смогли продвинуться на отдельных участках в Луганской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на аналитический проект DeepState.
Подробности
Во вторник, 19 августа, в 23:32 аналитики DeepState сообщили об успехах армии рф в Луганской области.
Карта обновлена. Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве и вблизи Ольговского
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские защитники отбили более 40 попыток прорваться в Донецкой области. Всего произошло около 100 боевых столкновений, враг также пытался продвинуться к Антоновскому мосту.
В то же время на Добропольском и Покровском направлениях продолжаются самые ожесточенные бои восточного фронта. Российские войска, неся большие потери, пытаются прорываться малыми группами мимо первой линии обороны ВСУ.