19 серпня, 12:26 • 50746 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 81718 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 77364 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 75941 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 47531 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 33279 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 97658 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73342 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86563 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103836 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
російські війська просунулися на Луганщині - DeepState

Київ • УНН

 • 62 перегляди

російські війська просунулися в районі Серебрянського лісництва та поблизу населеного пункту Ольгівське на Луганщині. Це підтверджують оновлені дані DeepState.

російські війська просунулися на Луганщині - DeepState

На фронті зафіксовано зміни лінії бойового зіткнення. російські війська змогли просунутися на окремих ділянках у Луганській області. Про це пише УНН із посиланням на аналітичний проєкт DeepState

Деталі

У вівторок, 19 серпня, о 23:32 аналітики DeepState повідомили про успіхи армії рф у Луганській області. 

Мапу оновлено. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві та поблизу Ольгівського

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відбили понад 40 спроб прорватися на Донеччині. Загалом відбулося близько 100 бойових зіткнень, ворог також намагався просунутись до Антонівського мосту. 

Водночас на Добропільському та Покровському напрямках тривають найзапекліші бої східного фронту. російські війська, зазнаючи великих втрат, намагаються прориватися малими групами повз першу лінію оборони ЗСУ.

Вероніка Марченко

Війна
Покровськ
Донецька область
Луганська область
Генеральний штаб Збройних сил України
DeepStateMapLive
Збройні сили України
Україна