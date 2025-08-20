російські війська просунулися на Луганщині - DeepState
Київ • УНН
російські війська просунулися в районі Серебрянського лісництва та поблизу населеного пункту Ольгівське на Луганщині. Це підтверджують оновлені дані DeepState.
На фронті зафіксовано зміни лінії бойового зіткнення. російські війська змогли просунутися на окремих ділянках у Луганській області. Про це пише УНН із посиланням на аналітичний проєкт DeepState.
Деталі
У вівторок, 19 серпня, о 23:32 аналітики DeepState повідомили про успіхи армії рф у Луганській області.
Мапу оновлено. Ворог просунувся у Серебрянському лісництві та поблизу Ольгівського
Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив, що українські захисники відбили понад 40 спроб прорватися на Донеччині. Загалом відбулося близько 100 бойових зіткнень, ворог також намагався просунутись до Антонівського мосту.
Водночас на Добропільському та Покровському напрямках тривають найзапекліші бої східного фронту. російські війська, зазнаючи великих втрат, намагаються прориватися малими групами повз першу лінію оборони ЗСУ.