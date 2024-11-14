Оккупанты захватили Ильинку и продвинулись на нескольких направлениях на востоке - DeepState
Киев • УНН
Вражеские войска заняли поселок Ильинка и продолжили наступление в районе Дальнего, Трудового, Новодонецкого и Купянска. Враг пытается расширить контроль в восточном регионе Украины.
Вражеские войска продвинулись на нескольких направлениях на востоке Украины. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
По последним данным, силы оккупантов заняли поселок Ильинка, а также продолжили наступление на нескольких других участках фронта на востоке Украины. Враг продвинулся в районе населенных пунктов Дальнее, Трудовое, вблизи Новодонецкого и Купянска, создавая угрозу дальнейшего расширения контроля в этих зонах.
Продвижение вражеских сил в восточном регионе является частью масштабных боевых действий, направленных на усиление позиций оккупационных войск и ограничение возможностей украинских сил на передовой.
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