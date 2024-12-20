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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ОСГВ "Хортица" отрицают пребывание в окружении возле Успеновки и Трудового: сообщили о решении о выводе оттуда подразделений

В ОСГВ "Хортица" отрицают пребывание в окружении возле Успеновки и Трудового: сообщили о решении о выводе оттуда подразделений

Киев  •  УНН

 • 1999 просмотра

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Командование ВСУ приняло решение о выводе подразделений из района Успеновки и Трудового во избежание окружения, воинские части продолжают выполнение задач на рубеже Курахово-Константинопольское, сообщили в ОСУВ «Хортица».

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" отрицают, что якобы отдельные подразделения Сил обороны Украины находятся в оперативном окружении возле Успеновки и Трудового, сообщив вместо этого, что Главнокомандующим ВСУ было принято решение о выводе подразделений Сил обороны из соответствующего района во избежание окружения, пишет УНН.

Со ссылкой на ресурсы портала DeepState в СМИ распространяется информация о пребывании отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое. Данная информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения. Воинские части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово - Константинопольское

- сообщили в ОСГВ «Хортица» в Telegram.

"Распространение непроверенной и недостоверной информации вредит выполнению задач Силами обороны Украины, активно распространяется информационными ресурсами страны-агрессора и вполне соответствует нарративам противника. Пользуйтесь проверенными источниками информации, придерживайтесь информационной гигиены и верьте в Вооруженные Силы Украины", - отметили в ОСГВ "Хортица".

Агрессор захватил село Константинопольское и продвигается на востоке Украины - DeepState20 дек. 2024, 01:13 • 13699 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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