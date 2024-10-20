Захватчики продвинулись на нескольких направлениях фронта - DeepState

На фронте оккупанты продвинулись в Кругляковке, Максимильяновке, возле Петропавловки, Часового Яра, Горняка, Новоселидовки, Воздвиженки, Желанного Второго и Звездного. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, горячее всего было на Кураховском направлении. Ведь именно там террористы, при поддержке авиации, 50 раз атаковали возле Звездного, Новодмитровки, Желанного Второго, Горняка, Георгиевки, Мксимильяновки, Антоновки и Катериновки.

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