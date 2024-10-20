Загарбники просунулися на кількох напрямках фронту - DeepState
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили просування на передовій, зокрема в Кругляківці, Максимільянівці та інших населених пунктах.
На фронті окупанти просунулися в Кругляківці, Максимільянівці, біля Петропавлівки, Часового Яру, Гірника, Новоселідівки, Воздвиженки, Желанного Другого та Зоряного. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією від Генштабу, найгарячіше було на Курахівському напрямку. Адже саме там терористи, за підтримки авіації, 50 разів атакували біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Мксимільянівки, Антонівки та Катеринівки.
Сили оборони відновили позиції в районі Липців на Харківщині - DeepState17.10.24, 02:51 • 95700 переглядiв