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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4718 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Загарбники просунулися на кількох напрямках фронту - DeepState

Київ • УНН

 • 54367 перегляди

Ворожі війська здійснили просування на передовій, зокрема в Кругляківці, Максимільянівці та інших населених пунктах.

Загарбники просунулися на кількох напрямках фронту - DeepState

На фронті окупанти просунулися в Кругляківці, Максимільянівці, біля Петропавлівки, Часового Яру, Гірника, Новоселідівки, Воздвиженки, Желанного Другого та Зоряного. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Нагадаємо

За інформацією від Генштабу, найгарячіше було на Курахівському напрямку. Адже саме там терористи, за підтримки авіації, 50 разів атакували біля Зоряного, Новодмитрівки, Желанного Другого, Гірника, Георгіївки, Мксимільянівки, Антонівки та Катеринівки.

Сили оборони відновили позиції в районі Липців на Харківщині - DeepState17.10.24, 02:51 • 95700 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
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