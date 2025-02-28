Враг продвигается неподалеку от трех населенных пунктов - DeepState
Киев • УНН
Зафиксировано продвижение вражеских подразделений в районах Бурлацкого, Привольного и Свердликово.
За последние время было зафиксировано продвижение вражеских подразделений. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Противник продолжает наступательные действия на нескольких направлениях, в частности в районах Бурлацкого, Привольного и Свердликово.
Напомним
Согласно Генштабу, враг нанес 69 авиационных ударов с применением 87 КАБ, более 1050 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.
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