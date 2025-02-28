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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 127174 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 185985 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 149892 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 140560 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 118329 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108435 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 145375 перегляди

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Ворог просувається неподалік трьох населених пунктів - DeepState

Ворог просувається неподалік трьох населених пунктів - DeepState

Київ • УНН

 • 25061 перегляди

Зафіксовано просування ворожих підрозділів в районах Бурлацького, Привільного та Свердлікового.

За останні час було зафіксовано просування ворожих підрозділів. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Противник продовжує наступальні дії на кількох напрямках, зокрема в районах Бурлацького, Привільного та Свердлікового.

Нагадаємо

Згідно з Генштабом, ворог завдав 69 авіаційних ударів із застосуванням 87 КАБ, понад 1050 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш ніж 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння.

118 бойових зіткнень за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ - Генштаб27.02.25, 23:22 • 28285 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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