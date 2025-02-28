Ворог просувається неподалік трьох населених пунктів - DeepState

За останні час було зафіксовано просування ворожих підрозділів. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

Деталі

Противник продовжує наступальні дії на кількох напрямках, зокрема в районах Бурлацького, Привільного та Свердлікового.

Нагадаємо

Згідно з Генштабом, ворог завдав 69 авіаційних ударів із застосуванням 87 КАБ, понад 1050 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш ніж 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння.

118 бойових зіткнень за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ - Генштаб