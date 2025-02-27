118 бойових зіткнень за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ - Генштаб
Київ • УНН
На фронті відбулося 118 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку - 43 спроби прориву.
Від початку доби на передовій відбулося 118 бойових зіткнень. Інтенсивно продовжує атакувати ворог захисників на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку терористи 4 рази атакували у бік Вовчанська та Кіндрашівки.
На Лиманському напрямку 6 разів ворог бив, намагаючись просунутися в напрямках населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі.
На Сіверському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу Васюківки та Предтечиного.
На Торецькому напрямку окупанти 11 разів штурмували райони Кримського та Торецька.
На Покровському напрямку агресор здійснив 43 атаки в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка та Богданівка, 12 боєзіткнень тривають дотепер.
На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль та Бурлацьке.
На Гуляйпільському напрямку ворожі сили 6 разів били у районах Чарівного. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Залізничне, Гуляйполе та Малі Щербаки.
На Оріхівському напрямку терористи 9 разів атакували у районах Новодарівки, Степового, П’ятихаток та Кам’янського.
110 боїв за добу: де на фронті найгарячіше - карта від Генштабу27.02.25, 08:23 • 29826 переглядiв