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15 березня, 19:03 • 118343 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176324 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143720 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135724 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115629 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107088 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102610 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 138912 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133484 перегляди

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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118 бойових зіткнень за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ - Генштаб

118 бойових зіткнень за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ - Генштаб

Київ • УНН

 • 28285 перегляди

На фронті відбулося 118 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському напрямку - 43 спроби прориву.

Від початку доби на передовій відбулося 118 бойових зіткнень. Інтенсивно продовжує атакувати ворог захисників на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку терористи 4 рази атакували у бік Вовчанська та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку 6 разів ворог бив, намагаючись просунутися в напрямках населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу Васюківки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти 11 разів штурмували райони Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку агресор здійснив 43 атаки в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка та Богданівка, 12 боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ відбили 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку ворожі сили 6 разів били у районах Чарівного. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Залізничне, Гуляйполе та Малі Щербаки. 

На Оріхівському напрямку терористи 9 разів атакували у районах Новодарівки, Степового, П’ятихаток та Кам’янського.

110 боїв за добу: де на фронті найгарячіше - карта від Генштабу27.02.25, 08:23 • 29826 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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