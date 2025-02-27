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110 боїв за добу: де на фронті найгарячіше - карта від Генштабу

110 боїв за добу: де на фронті найгарячіше - карта від Генштабу

Київ  •  УНН

 • 22899 перегляди

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За минулу добу на фронті відбулося 110 бойових зіткнень, найінтенсивніші бої - на Покровському та Новопавлівському напрямках. Противник завдав 4 ракетних удари, 81 авіаудар та здійснив близько 6000 обстрілів.

110 боїв сталося на фронті за добу, найгарячіше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 110 боєзіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних ударів (4 ракети), 81 авіаудару, скинувши 121 КАБ. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, зокрема 109 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2557 дронів-камікадзе.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по одному району зосередження особового складу, чьотирьох пунктах управління, станції РЕБ, артилерійському засобу та одному іншому важливому об’єкту противника.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку ворог п’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував п’ять разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили атаку противника в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували у районах Часового Яру, Новомаркового, Васюківки та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 19 атак в напрямку населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили три атаки у бік Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 21 КАБ, здійснив 463 обстріли, 36 з них - із РСЗВ. Українські захисники відбили 18 штурмових дій загарбників.

Ще плюс 1150 окупантів, 69 артсистем і 8 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога27.02.25, 07:52 • 104312 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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