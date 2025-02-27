110 боев за сутки: где на фронте горячее всего - карта от Генштаба
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 110 боевых столкновений, самые интенсивные бои - на Покровском и Новопавловском направлениях. Противник нанес 4 ракетных удара, 81 авиаудар и совершил около 6000 обстрелов.
110 боев произошло на фронте за сутки, горячее всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке, показав карту боевых действий, пишет УНН.
Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 110 боестолкновений
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных удара (4 ракеты), 81 авиаудар, сбросив 121 КАБ. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, в том числе 109 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2557 дронов-камикадзе.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по одному району сосредоточения личного состава, четырем пунктам управления, станции РЭБ, артиллерийскому средству и одному другому важному объекту противника.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в сторону Волчанска, Строевки и Двуречной.
На Купянском направлении вчера состоялось пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Загрызово.
На Лиманском направлении враг атаковал пять раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодязов, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины.
На Сиверском направлении наши воины успешно отбили атаку противника в районе Григорьевки.
На Краматорском направлении оккупанты пять раз атаковали в районах Часового Яра, Новомаркового, Васюковки и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка и Крымского.
На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурмовые действия агрессора в сторону населенных пунктов Тарасовка, Новоторецкое, Миролюбовка, Проминь, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка.
На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 19 атак в направлении населенных пунктов Константинополь, Раздольное, Шевченко и Бурлацкое.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три атаки в сторону Чаривного.
На Ореховском направлении оккупационные войска дважды штурмовали позиции Сил обороны в районе Пятихаток.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 16 авиаударов, сбросив при этом 21 КАБ, совершил 463 обстрела, 36 из них - из РСЗО. Украинские защитники отбили 18 штурмовых действий захватчиков.
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