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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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118 боевых столкновений за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ - Генштаб

118 боевых столкновений за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 3730 просмотра

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На фронте произошло 118 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - 43 попытки прорыва.

С начала суток на передовой произошло 118 боевых столкновений. Интенсивно продолжает атаковать враг защитников на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении террористы 4 раза атаковали в сторону Волчанска и Кондрашовки.

На Лиманском направлении 6 раз враг бил, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Ямполовка, Торское, Зеленая Долина и Колодязи.

На Северском направлении ВСУ отбили две атаки противника в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Васюковки и Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты 11 раз штурмовали районы Крымского и Торецка.

На Покровском направлении агрессор совершил 43 атаки в районах населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка и Богдановка, 12 боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 11 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении вражеские силы 6 раз били в районах Чаривного. В то же время враг наносил авиационные удары по населенным пунктам Железнодорожное, Гуляйполе и Малые Щербаки. 

На Ореховском направлении террористы 9 раз атаковали в районах Новодаровки, Степного, Пятихаток и Каменского.

110 боев за сутки: где на фронте горячее всего - карта от Генштаба27.02.25, 08:23 • 23725 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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