118 боевых столкновений за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ - Генштаб
Киев • УНН
На фронте произошло 118 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - 43 попытки прорыва.
С начала суток на передовой произошло 118 боевых столкновений. Интенсивно продолжает атаковать враг защитников на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении террористы 4 раза атаковали в сторону Волчанска и Кондрашовки.
На Лиманском направлении 6 раз враг бил, пытаясь продвинуться в направлениях населенных пунктов Ямполовка, Торское, Зеленая Долина и Колодязи.
На Северском направлении ВСУ отбили две атаки противника в районе Белогоровки.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Васюковки и Предтечино.
На Торецком направлении оккупанты 11 раз штурмовали районы Крымского и Торецка.
На Покровском направлении агрессор совершил 43 атаки в районах населенных пунктов Березовка, Мирное, Луч, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надиевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье, Андреевка и Богдановка, 12 боестолкновений продолжаются до сих пор.
На Новопавловском направлении ВСУ отбили 11 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новополь и Бурлацкое.
На Гуляйпольском направлении вражеские силы 6 раз били в районах Чаривного. В то же время враг наносил авиационные удары по населенным пунктам Железнодорожное, Гуляйполе и Малые Щербаки.
На Ореховском направлении террористы 9 раз атаковали в районах Новодаровки, Степного, Пятихаток и Каменского.
110 боев за сутки: где на фронте горячее всего - карта от Генштаба27.02.25, 08:23 • 23725 просмотров