Оккупанты продвинулись сразу в девяти населенных пунктах на востоке Украины - DeepState

Террористы продвинулись в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Детали

Российские войска продолжают боевые действия на фронте, в частности в восточных и северных областях Украины. Согласно актуальным данным, противник продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, Двуречной, Новоивановке, а также возле Новой Сорочины, Нескучного и Янтарного.

Сейчас уточняется ситуация в Махновке, где активность врага также есть.

Напомним

Ранее было проинформировано, что захватчики осуществили продвижение в районах Торецка, Зеленого, Петропавловки, Воздвиженки, Барановки и Песчаного.

Тяжелая ситуация сложилась в Нововасильевке южнее Покровска - DeepState