Оккупанты продвинулись сразу в девяти населенных пунктах на востоке Украины - DeepState
Киев • УНН
Вражеские войска осуществили продвижение в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, Двуречной и других населенных пунктах. Также зафиксирована активность врага в районе Махновки.
Террористы продвинулись в нескольких населенных пунктах. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
Российские войска продолжают боевые действия на фронте, в частности в восточных и северных областях Украины. Согласно актуальным данным, противник продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, Двуречной, Новоивановке, а также возле Новой Сорочины, Нескучного и Янтарного.
Сейчас уточняется ситуация в Махновке, где активность врага также есть.
Напомним
Ранее было проинформировано, что захватчики осуществили продвижение в районах Торецка, Зеленого, Петропавловки, Воздвиженки, Барановки и Песчаного.
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