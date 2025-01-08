Окупанти просунулися одразу в дев'яти населених пунктах на сході України - DeepState
Київ • УНН
Ворожі війська здійснили просування в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, Дворічній та інших населених пунктах. Також зафіксована активність ворога в районі Махновки.
Терористи просунулися в декількох населених пунктах. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
Деталі
Російські війська продовжують бойові дії на фронті, зокрема в східних і північних областях України. Згідно з актуальними даними, противник просунувся в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов’янці, Дворічній, Новоіванівці, а також біля Нової Сорочини, Нескучного та Янтарного.
Наразі уточнюється ситуація в Махновці, де активність ворога також є.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що загарбники здійснили просування в районах Торецька, Зеленого, Петропавлівки, Воздвиженки, Баранівки та Піщаного.
Важка ситуація склалася в Нововасилівці південніше Покровська - DeepState02.01.25, 06:10 • 41879 переглядiв