Оккупанты продвинулись сразу в шести населенных пунктах на фронте - DeepState

Захватчики продвинулись возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимильяновки, Победы, Константиновки и в Новодмитровке. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, на фронте произошло 150 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных удара, выпустив четыре ракеты, а также совершил 35 авиаударов с применением более 60 управляемых авиабомб. Дополнительно было осуществлено 490 атак с помощью дронов-камикадзе, и около 2600 раз обстреляли наши позиции и населенные пункты из различных видов оружия.

Оккупанты захватили Горняк и продвинулись в пяти населенных пунктах - DeepState