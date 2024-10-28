Оккупанты захватили Горняк и продвинулись в пяти населенных пунктах - DeepState

Агрессор оккупировал Горняк, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, на фронте произошло 142 боевых столкновения. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг был активен на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях.

Оккупанты захватили Левадное и продвинулись в 7 населенных пунктах на фронте - DeepState