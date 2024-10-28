Оккупанты захватили Горняк и продвинулись в пяти населенных пунктах - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, вражеские войска оккупировали Горняк и продвинулись в районе Селидово, Богоявленки, Новоукраинки, Шахтерского и Новоалексеевки.
Агрессор оккупировал Горняк, а также продвинулся в Селидово, Богоявленке, Новоукраинке, возле Шахтерского и Новоалексеевки. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, на фронте произошло 142 боевых столкновения. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг был активен на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях.
Оккупанты захватили Левадное и продвинулись в 7 населенных пунктах на фронте - DeepState27 октября 2024, 03:40 • 50990 просмотров