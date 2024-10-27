Оккупанты захватили Левадное и продвинулись в 7 населенных пунктах на фронте - DeepState
Киев • УНН
По DeepState, захватчики оккупировали село Левадное и осуществили продвижение возле 7 населенных пунктов.
Захватчики оккупировали Левадное, а также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Напомним
По информации от Генштаба, на Покровском террористы продолжают вести активные штурмовые и наступательные действия. Наибольшей активности агрессоры достигли в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Красного Яра, Николаевки и Селидово.
142 боестолкновения на фронте: самые интенсивные бои шли на Покровском направлении - Генштаб26 октября 2024, 00:30 • 59812 просмотров