Оккупанты захватили Левадное и продвинулись в 7 населенных пунктах на фронте - DeepState

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Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
08:21 • 109048 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
08:02 • 132047 просмотра

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: ООН о том, защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ

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Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде
07:29 • 132971 просмотра

Защита национальной идентичности: роль украинского языка в противостоянии российской пропаганде

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки
06:32 • 117493 просмотра

Как утеплить свое жилье: несколько советов для более комфортной зимовки

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Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад
25 октября 2024, 12:28 • 185662 просмотра

Привлечение инвестиций в условиях войны: вызовы и возможности для украинских громад

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Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев
25 октября 2024, 12:01 • 146023 просмотра

Перевод стрелок часов в Украине: сомнолог рассказала, как сезонный переход влияет на украинцев

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Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат
25 октября 2024, 11:44 • 145797 просмотра

Неэффективное распределение полномочий в АРМА свидетельствует об управленческих просчетах Думы - адвокат

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Почему все не так просто с ликвидацией МСЭК и нужно ли было решение СНБО? Объяснение юристки
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В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны
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В «Армия+» запустили онлайн-обучение по военному делу: какие курсы доступны

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Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога
24 октября 2024, 12:10 • 152923 просмотра

Сколько часов нужно спать человеку, чтобы выспаться - ответ сомнолога

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты захватили Левадное и продвинулись в 7 населенных пунктах на фронте - DeepState

Оккупанты захватили Левадное и продвинулись в 7 населенных пунктах на фронте - DeepState

Киев  •  УНН

03:40 • 3431 просмотра

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По DeepState, захватчики оккупировали село Левадное и осуществили продвижение возле 7 населенных пунктов.

Захватчики оккупировали Левадное, а также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.

Напомним

По информации от Генштаба, на Покровском террористы продолжают вести активные штурмовые и наступательные действия. Наибольшей активности агрессоры достигли в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Красного Яра, Николаевки и Селидово.

142 боестолкновения на фронте: самые интенсивные бои шли на Покровском направлении - Генштаб26 октября 2024, 00:30 • 59812 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина