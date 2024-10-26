142 боестолкновения на фронте: самые интенсивные бои шли на Покровском направлении - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 142 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении - 43 штурма в районах Лисовки, Селидово и Миролюбовки.
На передовой происходило 142 боестолкновения. Интенсивно атаковал агрессор на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении было отражено 3 атаки захватчиков в районе Волчанска.
На Купянском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого.
На Лиманском направлении 24 раза оккупанты били возле Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении противник трижды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка.
На Краматорском направлении шло одно боестолкновение в районе Часового Яра.
На Торецком направлении террористы стремились продвинуться в районе населенного пункта Торецк, но были отбиты.
На Покровском направлении агрессор совершил 43 штурма в районах Лисовки, Селидово и Миролюбовки.
На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 31 боестолкновение в районах населенных пунктов Острое, Катериновка и Новодмитровка.
На Времовском направлении произошло 18 боестолкновений. ВСУ остановили 13 атак в районах Богоявленки и Новоукраинки.
На Приднепровском направлении Защитники трижды отражали атаки захватчиков на позиции украинской армии.
Генштаб: 187 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении25 октября 2024, 05:33 • 15598 просмотров