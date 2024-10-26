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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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142 боестолкновения на фронте: самые интенсивные бои шли на Покровском направлении - Генштаб

142 боестолкновения на фронте: самые интенсивные бои шли на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

00:30 • 179 просмотра

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За сутки произошло 142 боевых столкновения на разных направлениях фронта. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении - 43 штурма в районах Лисовки, Селидово и Миролюбовки.

На передовой происходило 142 боестолкновения. Интенсивно атаковал агрессор на Покровском направлении.  Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении было отражено 3 атаки захватчиков в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг 13 раз атаковал вблизи Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого.

На Лиманском направлении 24 раза оккупанты били возле Грековки, Тернов, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении противник трижды пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выемка.

На Краматорском направлении шло одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Торецком направлении террористы стремились продвинуться в районе населенного пункта Торецк, но были отбиты.

На Покровском направлении  агрессор совершил 43 штурма в районах Лисовки, Селидово и Миролюбовки.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 31 боестолкновение в районах населенных пунктов Острое, Катериновка и Новодмитровка.

На Времовском направлении произошло 18 боестолкновений. ВСУ остановили 13 атак в районах Богоявленки и Новоукраинки.

На Приднепровском направлении Защитники трижды отражали атаки захватчиков на позиции украинской армии.

Генштаб: 187 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении25 октября 2024, 05:33 • 15598 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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