Генштаб: 187 боев за сутки, почти треть - на Покровском направлении

На фронте за прошедшие сутки произошло 187 боев, большинство - на Покровском направлении, где враг сосредотачивал усилия в направлении Селидово и Проминя, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 25 октября, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Противник, используя свое преимущество в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции. Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов и наносят врагу потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 85 авиаударов, в частности, сбросил 153 КАБ. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 130 - из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, как указано, поразили один пункт управления БпЛА, склад с боеприпасами, четыре района сосредоточения личного состава, средство ПВО, четыре артиллерийские системы противника и еще один важный объект оккупантов.

Ситуация по направлениям, по данным Генштаба, следующая:

На Харьковском направлении враг восемь раз штурмовал вблизи населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново, Колесниковки и Вишневого.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Дружелюбовка, Екатериновка, Грековка, Твердохлебово, Терны, Заречное, Торское и Серебрянка.

На Северском направлении украинские защитники отбили один штурм российских захватчиков вблизи Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза в районах Часового Яра и Предтечино.

На Покровском направлении наши защитники остановили 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого, Лисовки, Красного Яра, Николаевки, Сухого Яра и Михайловки. Основные усилия вражеских атак были сконцентрированы в направлении населенных пунктов Селидово и Проминь.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 20 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Новодмитровки, Звездного, Кременной Балки, Новониколаевки, Максимильяновки, Антоновки, Катериновки, Константиновки, Новоселидовки и Острого.

На Времовском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки. Активно привлекал для ударов на направлении бомбардировочную авиацию.

При поддержке авиации на Ореховском направлении за прошедшие сутки враг четыре раза атаковал позиции наших защитников вблизи Новоданиловки и Новоандреевки.

Трижды безрезультатно захватчики пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 23 авиаудара, артиллерия противника осуществили более ста обстрелов", - указали в Генштабе.

Как указали в Генштабе, наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Еще плюс 1630 оккупантов, 7 танков и 34 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага