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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1630 оккупантов, 7 танков и 34 артсистемы: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

05:02 • 5648 просмотра

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За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1630 российских военных и уничтожили 7 танков. Общие потери врага с начала войны достигли 685910 человек и более 9000 танков.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1630 военных. Также украинские защитники уничтожили 7 вражеских танков и 34 артсистемы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН. 

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составили: 

  • личного состава - около 685910 (+1630) человек,
  • танков - 9097 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин - 18287 (+33) ед,
  • артиллерийских систем - 19753 (+34) ед,
  • РСЗО - 1238 (+2) ед,
  • средства ППО - 982 (+1) ед,
  • самолетов - 369(+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17670 (+73),
  • крылатые ракеты - 2625 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 27365 (+79) ед,
  • специальная техника - 3535 (+22).

Ночью ПВО и средства РЭБ обезвредили до полутора десятков шахедов, атаковавших Киев - КГВА25 октября 2024, 04:25 • 9391 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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