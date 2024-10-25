Ще плюс 1630 окупантів, 7 танків та 34 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 10319 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 26027 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 43916 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79732 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65769 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78272 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93631 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87287 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 177184 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101238 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9м/с
46%
Популярнi новини

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14997 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22751 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 9652 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 6982 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

04:27 • 5762 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 26020 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 177182 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333460 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266997 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377524 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 120 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 43920 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17902 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23047 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28752 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Ще плюс 1630 окупантів, 7 танків та 34 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 20014 перегляди

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1630 російських військових та знищили 7 танків. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 685910 осіб та понад 9000 танків.

Ще плюс 1630 окупантів, 7 танків та 34 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1630 військових. Також українські захисники знищили 7 ворожих танків та 34 артсистеми. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН. 

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 685910 (+1630) осіб,
  • танків ‒ 9097 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33) од,
  • артилерійських систем – 19753 (+34) од,
  • РСЗВ – 1238 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 982 (+1) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3535 (+22).

Вночі ППО та засоби РЕБ знешкодили до півтора десятка шахедів що атакували Київ - КМВА25.10.24, 07:25 • 110656 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,543.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57