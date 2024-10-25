Генштаб: 187 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 9694 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 24314 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 43145 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 79184 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65312 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78020 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93414 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87270 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176715 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101142 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12762 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14359 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 22039 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 8288 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 5620 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 24334 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176722 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 333076 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266576 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 377135 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 43156 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17726 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22879 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28602 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49443 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Генштаб: 187 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 17249 перегляди

За минулу добу відбулося 187 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку біля Селидового та Променя. Ворог завдав 85 авіаударів та здійснив понад 4000 обстрілів українських позицій.

Генштаб: 187 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку

На фронті минулої доби сталося 187 боїв, більшість - на Покровському напрямку, де ворог зосереджував зусилля у напрямку Селидового та Променя, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 25 жовтня, пише УНН.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 153 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 130 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони, як вказано, уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, чотири райони зосередження особового складу, засіб ППО, чотири артилерійські системи противника та ще один важливий об'єкт окупантів.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодмитрівки, Зоряного, Кремінної Балки, Новомиколаївки, Максимільянівки, Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Новоселидівки та Гострого.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців поблизу Новоданилівки та Новоандріївки.

Тричі безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів. 

"Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 23 авіаудари, артилерія противника здійснили понад сто обстрілів", - вказали у Генштабі.

Як вказали у Генштабі, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Ще плюс 1630 окупантів, 7 танків та 34 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога25.10.24, 08:02 • 20014 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
Харків
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57