Генштаб: 187 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку

На фронті минулої доби сталося 187 боїв, більшість - на Покровському напрямку, де ворог зосереджував зусилля у напрямку Селидового та Променя, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 25 жовтня, пише УНН.

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу втрат. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 153 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 130 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони, як вказано, уразили один пункт управління БпЛА, склад з боєприпасами, чотири райони зосередження особового складу, засіб ППО, чотири артилерійські системи противника та ще один важливий об'єкт окупантів.

Ситуація за напрямками, за даними Генштабу, наступна:

На Харківському напрямку ворог вісім разів штурмував поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Дружелюбівка, Катеринівка, Греківка, Твердохлібове, Терни, Зарічне, Торське та Серебрянка.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили один штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази у районах Часового Яру та Предтечиного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових і наступальних дій агресора в районах Миролюбівки, Крутого Яру, Новоторецького, Лисівки, Красного Яру, Миколаївки, Сухого Яру та Михайлівки. Основні зусилля ворожих атак були сконцентровані в напрямку населених пунктів Селидове та Промінь.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Новодмитрівки, Зоряного, Кремінної Балки, Новомиколаївки, Максимільянівки, Антонівки, Катеринівки, Костянтинівки, Новоселидівки та Гострого.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

За підтримки авіації на Оріхівському напрямку минулої доби ворог чотири рази атакував позиції наших оборонців поблизу Новоданилівки та Новоандріївки.

Тричі безрезультатно загарбники намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

"Триває операція в Курській області. За минулу добу російські літаки завдали 23 авіаудари, артилерія противника здійснили понад сто обстрілів", - вказали у Генштабі.

Як вказали у Генштабі, наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Ще плюс 1630 окупантів, 7 танків та 34 артсистеми: Генштаб оновив дані про втрати ворога