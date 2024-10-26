142 боєзіткнення на фронті: найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
За добу відбулося 142 бойових зіткнення на різних напрямках фронту. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку - 43 штурми в районах Лисівки, Селидового та Миролюбівки.
На передовій точилося 142 боєзіткнення. Інтенсивно атакував агресор на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку було відбито 3 атаки загарбників у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого.
На Лиманському напрямку 24 рази окупанти били біля Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.
На Сіверському напрямку супротивник тричі намагався просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка.
На Краматорському напрямку точилося одне боєзіткнення в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку терористи прагнули просунутися в районі населеного пункту Торецьк, але були відбиті.
На Покровському напрямку агресор здійснив 43 штурмів у районах Лисівки, Селидового та Миролюбівки.
На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 31 боєзіткнення в районах населених пунктів Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка.
На Времівському напрямку відбулося 18 боєзіткнень. ЗСУ зупинили 13 атак у районах Богоявленки та Новоукраїнки.
На Придніпровському напрямку Захисники тричі відбивали атаки загарбників на позиції українського війська.
Генштаб: 187 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку25.10.24, 08:33 • 17249 переглядiв