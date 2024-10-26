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142 боєзіткнення на фронті: найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 61064 перегляди

За добу відбулося 142 бойових зіткнення на різних напрямках фронту. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку - 43 штурми в районах Лисівки, Селидового та Миролюбівки.

142 боєзіткнення на фронті: найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку - Генштаб

На передовій точилося 142 боєзіткнення. Інтенсивно атакував агресор на Покровському напрямку.  Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку було відбито 3 атаки загарбників у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог 13 разів атакував поблизу Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого.

На Лиманському напрямку 24 рази окупанти били біля Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку супротивник тричі намагався просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка.

На Краматорському напрямку точилося одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку терористи прагнули просунутися в районі населеного пункту Торецьк, але були відбиті.

На Покровському напрямку  агресор здійснив 43 штурмів у районах Лисівки, Селидового та Миролюбівки.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 31 боєзіткнення в районах населених пунктів Гостре, Катеринівка та Новодмитрівка.

На Времівському напрямку відбулося 18 боєзіткнень. ЗСУ зупинили 13 атак у районах Богоявленки та Новоукраїнки.

На Придніпровському напрямку Захисники тричі відбивали атаки загарбників на позиції українського війська.

Генштаб: 187 боїв за добу, майже третина - на Покровському напрямку25.10.24, 08:33 • 17249 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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