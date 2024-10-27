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У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
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Окупанти захопили Левадне та просунулися в 7 населених пунктах на фронті - DeepState

Київ • УНН

 • 52264 перегляди

За DeepState, загарбники окупували село Левадне та здійснили просування біля 7 населених пунктів.

Окупанти захопили Левадне та просунулися в 7 населених пунктах на фронті - DeepState

Загарбники окупували Левадне, а також просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.

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За інформацією від Генштабу, на Покровському терористи продовжують вести активні штурмові та наступальні дії. Найбільшої активності агресори досягли в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Красного Яру, Миколаївки та Селидового.

142 боєзіткнення на фронті: найінтенсивніші бої точилися на Покровському напрямку - Генштаб26.10.24, 03:30 • 61064 перегляди

Юлія Котвицька

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