Окупанти захопили Левадне та просунулися в 7 населених пунктах на фронті - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, загарбники окупували село Левадне та здійснили просування біля 7 населених пунктів.
Загарбники окупували Левадне, а також просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, в Гірнику та Олександрополі. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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