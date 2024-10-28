Окупанти захопили Гірник та просунулися в п'яти населених пунктах - DeepState
Київ • УНН
За DeepState, ворожі війська окупували Гірник та просунулися в районі Селидового, Богоявленки, Новоукраїнки, Шахтарського та Новоолексіївки.
Агресор окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки. Про це повідомляє DeepState, передає УНН.
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За інформацією від Генштабу, на фронті відбулося 142 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог був активний на Куп’янському, Лиманському та Времівському напрямках.
Окупанти захопили Левадне та просунулися в 7 населених пунктах на фронті - DeepState27.10.24, 05:40 • 52264 перегляди