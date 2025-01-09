DeepState: российские войска продвинулись в ряде населенных пунктов в Донецкой области
Киев • УНН
DeepState сообщает о продвижении российских войск в Торецке, Песчаном, Воздвиженке и других населенных пунктах Донецкой области. Активность врага также зафиксирована в районе Махновки.
В ночь на 9 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Детали
"Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово", - говорится в сообщении.
Напомним
Вражеские войска осуществили продвижение в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке, Двуречной и других населенных пунктах. Также зафиксирована активность врага в районе Махновки.